Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı Maria Giuseppa Robucci, 116 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya’nın Foggia şehrinde yaşayan Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı Maria Giuseppa Robucci, hayatını kaybetti. Daha önce verdiği röportajlarda uzun ömürlü olmasını sağlıklı diyet ve alkol kullanmama alışkanlıklarıyla açıklayan Robucci, 20 Mart’ta 116’ncı yaşını kutlamıştı. Beş çocuğundan 9 torunu olan Robucci’nin torunlarının ise 16 çocuğu vardı.

Dünyanın en yaşlı 2. insanı olan Robucci’nin aynı zamanda 116 yaşına kadar yaşayan 3. İtalyan olduğu belirtildi.

Robucci daha önce İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, “Az yiyin, alkol kullanmayın ve ağzınıza sigara sürmeyin” sözleriyle uzun yaşama sırrını açıklamıştı.

Maria Giuseppa Robucci, 20 Mart 1903’te doğmuştu.

Avrupa’nın bilinen bir önceki en yaşlı insanı İspanyol Ana Vela Rubio, Aralık 2017’de Barcelona’daki bir bakımevinde hayatını kaybetmişti.