TAHRAN (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerinin bağlı kaldığı oranda nükleer anlaşmaya uyacağını söyledi.

Uluslararası İş Birliği Günü ve İran Kooperatif Odasının 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan Rebii, burada gazetecilere nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin artırılması, Arak ağır su reaktörü ve diğer konularda attığı adımların nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin vaatlerine bağlı kalması oranında devam edeceğini belirten Rebii, "Avrupa'nın bağlı kaldığı oranda nükleer anlaşmaya uyacağız ve onunla orantılı olarak adım atacağız. Attığımız adımlar nükleer anlaşmayı korumak içindir." ifadelerini kullandı.

İran halkının yönetime güvendiğini ve nükleer anlaşmanın imzalanmasıyla atılan son adımların ülke çıkarları doğrultusunda olduğuna inandığını ve bu nedenle "ABD'nin geri adım attığını" savundu.



