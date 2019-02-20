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Avrupa’nın ‘12 Yıldız Şehri Ödülü’ 5. kez Karşıyaka’nın

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde sürdürdüğü çalışmaları Avrupa vitrinine taşıyan Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyinin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldız Şehri” unvanını 5.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
Avrupa’nın ‘12 Yıldız Şehri Ödülü’ 5. kez Karşıyaka’nın

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde sürdürdüğü çalışmaları Avrupa vitrinine taşıyan Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyinin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldız Şehri” unvanını 5. kez almaya hak kazandı. Karşıyaka Belediyesi Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Yerel yöneticilik anlayışımızın Avrupa Konseyi’nde karşılık bulmasından mutluyuz” dedi.


Katılımcı demokrasi anlayışıyla insan haklarına saygılı projeler üreten Karşıyaka Belediyesi; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen “12 Yıldız Şehri” unvanına 5. kez layık görüldü. Karşıyaka Belediyesi, bugüne kadar hayata geçirdiği örnek hizmetleri göz önünde bulundurularak ödüle ulaştı. Fransa’nın Strazburg kentindeki ödül törenine Karşıyaka Belediyesinin yanı sıra, aday kentlerin temsilcileri de katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da törende örnek proje ve hizmetlerini anlatan bir sunum yaptı.



"Mutluyuz, gururluyuz"


Avrupa’nın en prestijli ödülünü 5. kez Karşıyaka’ya getirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Akpınar, "Avrupa Konseyinin ’12 Yıldız Şehri’ unvanını 5. kez almanın gururunu yaşıyoruz. Katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar nedeniyle verilen bu ödül, Karşıyakamıza yeni proje ortaklıkları ve stratejik işbirliklerinin kapılarını açacaktır” dedi.



Ödül için neler yapıldı?


12 Yıldız Şehri Projesi kapsamında, 2018 yılı için belirlenen ’Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı, danışma ve bağlılık’ ana temasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Mahalle Toplantıları, Aktif Şehir organizasyonları, sosyal sorumluluk uygulamaları, Gençliğin Belediyesi Projesi gibi toplumsal katılımcılığı artıran çalışmalar, ödülün bir kere daha Karşıyaka’ya getirilmesinde etkili oldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
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