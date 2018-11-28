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Avrupalıların beşte biri Yahudilerin siyaset ve medyadaki etkisinden rahatsız

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in yaptırdığı ankete göre, Avrupa'daki her beş kişiden biri Yahudilerin siyaset ve medyada çok fazla etkisi olduğunu ifade ederek rahatsızlıklarını dile getirdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
Avrupalıların beşte biri Yahudilerin siyaset ve medyadaki etkisinden rahatsız

ComRes şirketinin CNN için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesinde 7 binden fazla kişinin iştirakiyle yaptığı ankette bazı katılımcılar, antisemitizmin İsrail ve Yahudilerin tutumundan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Eylül ayında yapılan ankete katılanların sadece yüzde 10'u Yahudilere karşı olumsuz düşünceye sahip olduğunu dile getirirken, yüzde 32'si Yahudilerin Holokostu (Yahudi Soykırımı) amaçlarına ulaşmak için kullandığına inandıklarını ifade etti.

Katılımcılardan yüzde 28'i ülkelerindeki antisemitizmin İsrail'in faaliyetleri sebebiyle ortaya çıktığını, yüzde 18'i de buna Yahudilerin tutumunun sebep olduğunu kaydetti.

Ankete katılan her beş kişiden biri Yahudilerin siyaset ve medyada çok fazla etkili olduğunu ifade ederek rahatsızlığını dile getirdi. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri de Yahudilerin dünyadaki çatışma ve savaşlarda etkisi olduğuna inandıklarını ifade etti.

Ankette ayrıca Avrupalıların Holokosta dair pek bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıktı. Ankete katılan her 20 kişiden biri daha önce Holokostu duymadığını söyledi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
  1. Holokost
  2. İsrail
  3. Yahudiler

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