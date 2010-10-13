Avrupalılardan ırkçı Lieberman’a cılız tepki!..

Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ve İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, Lieberman’ın diplomatik kuralları çiğnediğini belirtti. İki bakanın bu tepkiyi, Lieberman’ın kendilerini aşağılamasından dolayı değil, bu olayı basına sızdırmasından dolayı vermesi ise dikkat çekti.



“ÖZÜR DİLEDİ” DEDİ, AMA YALANLANDI



Fransız ve İspanyol dışişleri bakanları, İsrail’deki koalisyon hükümetinin ırkçı kanadını temsil eden Evimiz İsrail Partisi lideri ve Dışişleri Bakanı Lieberman’ın kendilerine söylediği sözlerden dolayı büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. İspanya Dışişleri Bakanı Moratinos, görüşme içeriğinin basına sızmasından sonra Lieberman ile yaptıkları telefon görüşmesinde “Güvenimizi sarstınız” dediğini belirtti. Moratinos, Lieberman’ın bu olaydan dolayı özür dilediğini söylemesine rağmen, Lieberman’ın ofisinden yapılan açıklamada “özür dilendiğine” dair açıklamalar yalanlandı.



“ÖNCE KENDİ SORUNLARINIZA BAKIN”



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail’i ziyaret eden ve bu ülkeden barış için çaba göstermesini isteyen Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos’u “Önce kendi içinizdeki sorunlarınızı çözün, sonra bize gelin” diyerek fırçalamıştı. Lieberman daha da ileri giderek, Avrupalı bakanlara “Bize geleceğinize önce Arap Birliği ile görüşün ve Irak’ta 2012’de ne olacak onu konuşun. Daha sonra bize geldiğinizde belki önerilerinizi dinlerim” demişti.



GAZZE’YE ATOM BOMBASI



İsrail’deki aşırı sağcı koalisyonun ırkçı kanadında yer alan Dışişleri Bakanı Lieberman, Gazze’ye atom bombası atılmasını istemiş, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a da suikast yapılması gerektiğini söylemişti. İsrail’de geçtiğimiz gün çıkarılan Yahudi olmayanların Yahudi devletine sadakat yemini etmesini öngören yasa tasarısının da arkasında bulunan Lieberman, İsrail’deki Rus ve Doğu Avrupa Yahudilerinden destek alıyor.