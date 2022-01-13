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Avrupa Avrupalılar yüksek enerji faturasıyla boğuşacak
Avrupa

Avrupalılar yüksek enerji faturasıyla boğuşacak

Citigroup'a göre Avrupa, doğal gaz fiyatlarındaki hiperenflasyonun etkisiyle 2022'de son 10 yılın en büyük enerji faturası ile karşı karşıya kalacak. Citigroup, "Avrupa'da gaz ve elektrik fiyatları neredeyse hiç kimsenin alamayacağı kadar yüksek hale geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 09:33:00 -
Avrupalılar yüksek enerji faturasıyla boğuşacak

İleri vadeli enerji fiyatlarını kullanarak hesaplamalar yapan Citigroup, Avrupa'nın enerji faturasının bu yıl toplamda 1 trilyon dolar civarında gerçekleşeceğini öngördü.

Daha önce yaşanan enerji faturası artışlarında ana etkenin petrol fiyatları olduğunu hatırlatan Citigroup, bu sefer faturaları ısınma ve enerji üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatlarının yönlendirdiğini vurguladı.

Avrupa'da tüketicilerin ve sanayi kuruluşlarının enerji tüketimleri konusunda zorlu seçimler yapmakla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Citigroup, "Avrupa'da gaz ve elektrik fiyatları neredeyse hiç kimsenin alamayacağı kadar yüksek hale geliyor" değerlendirmesini yaptı.

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