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Avrupa Avrupalılar resesyon ve yüksek enflasyona hazırlanıyor
Avrupa

Avrupalılar resesyon ve yüksek enflasyona hazırlanıyor

Avrupa Merkez Bankası'nın anketine göre Euro Bölgesi'nde tüketiciler ekonominin küçülmesini ve yüksek enflasyonun gelirlerini eritmeye devam etmesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:38:00 -
Avrupalılar resesyon ve yüksek enflasyona hazırlanıyor

2018'den beri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'da 14 bin kişiyle yapılan Tüketici Beklenti Anketi yayımlandı.

Tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi Haziran'da yüzde 5'e yükseldi. 3 yıllık beklenti de 0,3 puan artarak yüzde 2,8 oldu.

Yine ankete göre ekonominin bir yıl içinde yüzde 1,3 daralması, işsizlik oranının yüzde 11,5'e ulaşması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası güncel tahminlerinde resesyon öngörmemişti. Banka enflasyonun yüzde 8,9'a yükselmesiyle geçen ay faizi 50 baz puan artırmış ve daha fazla artış olacağı sinyalini vermişti.

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