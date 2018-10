Avrupa ülkelerini sel felaketleri vurdu

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz hafta Avrupa ülkeleri üst üste sel felaketleri ile yüzleşti. İspanya, Galler ve Fransa’da aşırı yağışla meydana gelen sellerde hem can hem de mal kaybı yaşandı.

İspanya’daki felaket İngiliz haber siteleri manşetlerini işgal etti

Majorca’da geçtiğimiz hafta sağanak yağmur sonrası oluşan “sel dehşeti”, aralarında yaşları yetmişlerinde olan İngiliz bir çiftin de yer aldığı can kayıplarına yol açtı. Evvela 5 olarak tespit eddilen ölü sayısının ertesi gün 10’a çıktığı duyuruldu. Biri 77 diğeri 75 yaşında olan İngiliz çiftin, sele takside iken yakalandıkları ve aracın da sulara kapılmasıyla birlikte telef oldukları ortaya çıktı.

Bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez ise hadiseyi “yıkıcı” olarak tavsif edip bu “trajik selden” etkilenen tüm kurbanlarla birlikte olduklarını ifade etti.

Galler’de “tüm kent sular altında”

Geçtiğimiz hafta bir başka yağmurdan kaynaklı sel felaketi ise Galler’de vukua geldi. Güneydoğu Galler’de küçük bir kent olarak tanımlanan Crickhowell’da, sel kenti adeta istila etti.

Sadece 24 saat içinde yağış neticesi arabalar suya batarken insanlar da evlerini su basmaması için kapı önlerine kum torbalarından set çektiler. İtfaiyecilerin ise insanların evlerinden kurtarırken sudan kaçmak için duvar üzerinde durmaya mecbur kaldıkları görüntülendi.

Hadise, Galler’de meydana gelen son 20 yıldaki en kötü sel olarak ifade ediliyor.

Fransa’da sel suları biri rahibe 13 can aldı

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da selden etkilenen diğer bir ülke ise Fransa’ydı. Birkaç aylık yağışa bedel yağışın sadece birkaç saat içerisinde düştüğünün belirtildiği Fransa’nın güneybatı Aude bölgesinde vaki olan yağış neticesi bir yıkıcı sele de Fransızlar tanık oldu.

Sular, bazı evlerin ilk katına kadar yükseldi. 15 Ekimde küçük bir kent olan Villegailhenc’te 4 kişi ölürken Villardonnel adlı köyde de bir rahibenin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak 16 Ekimde ölen sayısının 13’e ulaştığı duyuruldu. Ölenlerden bir tanesinin, şiddetli rüzgarların evini çökertmesi neticesi can verdiği belirtildi.

Felakete şahid olan 70 yaşındaki Helene Segura, “Evde her yerde su var. Her şey sel altında. Pencereden dışarı baktığımda, her yerde sadece su ve çamur görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Aude bölgesinde okullar tatil edildiği gibi insanlara da evlerinde kalması talimatı verildi. Ayrıca bölgenin Pezens nahiyesinden de 1000 kadar tahliye edildi. Hala kayıp kimseler olduğu da bildirilmektedir.