"Avrupalı Türkler için Türkiye'de gayrimenkule yatırım zamanı"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Gayrimenkul alanında hizmetler sunan JLL'nin Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, bu dönemin yurt dışındaki Türkler açısından Türkiye'de gayrimenkule yatırım zamanı olduğunu belirterek, "Bu dönem, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de Türkiye'de daha sağlam ve avantajlı gayrimenkul edinme açısından önemli bir sürece işaret ediyor. Çünkü şu anda onların dövizle kazançlarını bizim TL olan fiyatlarımız daha da avantajlı bir duruma dönüştürüyor. " dedi.

Aynı zamanda Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı da olan Alkaş,Türkiye'de gayrimenkul sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan yatırım iştahında biraz bekle-gör durumu gözlemlediklerini dile getirdi.

Geçen yılın ağustos ayında başlayan sürecin giderek etkisini kaybettiğini belirten Alkaş, "Çünkü şu anda geçen sene ağustos ayı ile başlayan fırtına giderek yerini bir durulmaya bırakıyor. Ve Türkiye yine de bir güvenli yatırım limanıdır havasına dönüşüyor. Bunun sinyalleri geliyor. Seçimden sonra da ümit ediyorum bunu sürdürebilirsek, şu andaki döviz dalgalanmalarını kontrol altına almaya muvaffak olduğumuz şekilde giderler de kontrol edilebilirse umut ediyorum ki daha iyi bir yana doğru gidebileceğiz." diye konuştu.





-"Gayrimenkule yatırım yapmanın yöntemleri zenginleşti"









Türkiye'nin dünyada 17'nci büyük ekonomi konumunda olduğunu ve 10. büyük ekonomi olmayı hedeflediğini aktaran Alkaş, "Dolayısıyla bu hedefe gitmek için tüm gücümüzü seferber ettiğimizde Türkiye'de gayrimenkulde şu anda görülen fiyat duraklaması yerini tekrar karlılığa bırakacaktır." dedi.

Alkaş, gayrimenkule yatırım yapmanın yöntem ve yollarının da zenginleştiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunlar gerek katılım bankacılığıyla gerek farklı fonlara gerekse gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ortak olmak, hisse senedi almak şeklinde. Yeter ki burada doğru yatırımcılara ulaşabilelim, doğru kanalları devlet denetim ve nezaretinde TOKİ'nin son senelerde yapmakta olduğu gibi bakanlığımızın destekleriyle ve yönlendirmesiyle yapalım. Çünkü sektörün içinden gelen bir bakanımızın olması bugün büyük bir avantaj. Konularımızı, gündelik ihtiyaçlarımızı veya gelecek vizyonumuzu çok iyi paylaşabileceğimiz bir bakana ulaşmış olmayı çok büyük bir avantaj olarak görüyorum sektör adına. Bunun da bence yatırımlara dönüşmede faydalarını göreceğiz."





- "Şanlıurfa en önemli turizm merkezlerinden olacak"





Avi Alkaş, Avrupalı Türklerin Türkiye'de gayrimenkul alanında yapacağı yatırımların avantajlarına da değindi.

Alkaş, bu dönemin onlar açısından "yatırım yapma zamanı"olduğuna işaret ederek, "Bu dönem, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de Türkiye'de daha sağlam ve avantajlı gayrimenkul edinme açısından önemli bir sürece işaret ediyor. Çünkü şu anda onların dövizle kazançlarını bizim TL olan fiyatlarımız daha da avantajlı bir duruma dönüştürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul yatırımı çekme açısından kıyı kentlerinin her zaman avantajlı olduğunu belirten Alkaş, "Çünkü Türkiye turizmde yine bir hamle yapmaya başladı. Bu sene turist sayısı yine artacak ve dolayısıyla turistik bölgelere cazibe bence gelecek yıllarda aynen devam edecek Ama öte yandan da hiç umulmadık şekilde Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi bir Şanlıurfa pek yakında dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olacak." şeklinde konuştu.





-"Türkiye yatırım yapılabilir ülke olduğunu kanıtlayacak"





Alkaş,Türk inşaat sektörü için gelecekte önemli iş olanakları oluşacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çok özel gelişiyor. Bölgeye huzur, sükun ve barış geldikçe, Suriye'yi bizim Türk inşaat şirketleri inşa edecek diye bekliyorum ben. Dolayısıyla yakın coğrafyamızdaki komşularımızla olan ilişkilerimizin da geliştiği oranda bize muazzam iş olanakları doğacak. Türk inşaatçılarına, Türk hizmet üretenlerine, Türk mimarına, Türk danışmanlarına çok önemli fırsatlar geliyor ve Türkiye yine yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu dünyaya kanıtlayacak . Buna yürekten inanıyorum."



