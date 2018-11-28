Avrupalı Türk işletmelerden startup atılımı

Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan NETU tarafından düzenlenen etkinlikte yeni fikirleri olan gençler veya genç girişimciler tarafından kurulan startuplar bir araya geldi.

Toplantıda, Avrupa’daki Türkiye kökenli gençlere NETU tarafından sunulan hizmetler tanıtıldı ve gençlerin kurdukları ve kuracakları startuplar için tecrübeler paylaşıldı.

Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada, NETU’nun en büyük hedefinin birisinin Türk gençlerini desteklemek olduğunu belirterek, Türk gençlerine hukuk, finansa erişim ve iş ağı desteği vereceklerini söyledi.

NETU üyesi iş insanlarının gerektiğinde Türk gençlerinin kurdukları teknoloji şirketlerine finans sağlayacağını belirten Karakaya, şöyle devam etti:

“Gençlerimiz sadece bize projelerini getirsinler. İnovasyona dayalı ve sürdürülebilir bütün projelere açığız. Almanya’da yaşıyoruz fakat Türkiye’den projeleri de bekliyoruz. Bizim kapılarımız açık. NETU olarak sizleri her alanda destekleyeceğiz. Sizlerin önünü açmak için bir komisyon oluşturduk. Sürdürülebilir olan projelerinizi komisyonumuza sunun. Türkiye kökenli genç kardeşlerimizin projelerini iş insanlarıyla buluşturacağız. Projeler gençlerden finansı bizlerden."