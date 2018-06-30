0553 313 94 23

Avrupalı politikacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye salyalarını saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki başarısını ve Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyen Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu'ndan Portekizli milletvekili Ana Gomes ile İngiliz aşırı sağcı politikacı Nigel Farage, Türk halkı ve Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:03
Avrupalı politikacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye salyalarını saçtı

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu'ndan Portekizli milletvekili Ana Gomes ile İngiliz aşırı sağcı politikacı Nigel Farage, Euronews kanalına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı hakkında akıllara zarar açıklamalarda bulundu.

Her sözleriyle teröristlere sahip çıkan Ana Gomes, Türkiye'de demokratik bir yapının olmadığını ve Erdoğan'ın Türk halkına fayda sağlamadığını söyledi.

Erdoğan hakkında olçukça alçak sözler sarf eden Gomes, Erdoğan'nın Türk halkını boğan biri olduğunu dile getirdi.

Muhalefete de imalı bir gönderme yapan Portekizli vekil, Türk halkının sandıkta gösterdiği demokrasiyi hiçe sayarak seçimlerin adil olmadığını ifade etti.

İşte Ana Gomes ve Nigel Farage'nin yapmış olduğu skandal açıklamalar;

''TÜRKİYE'NİN AB PARÇASI OLMASI TARAFTARI DEĞİLDİM

Brüksel'de gerçekleşen AB liderler zirvesinin yapıldığı Avrupa Birliği Konseyi'nde Euronews'e konuşan aşırı sağcı İngiliz Avrupa Milletvekili Nigel Farage "Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne girmesi zorlaştı hatta imkansızlaştı" ifadeleri kullanan Farage "Zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin parçası olması taraftarı değildim" diye de ekledi.

ANA GOMES: ERDOĞAN TÜRK HALKINA FAYDA SAĞLAMAZ

"Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini isterdik" diyen Ana Gomes ise Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türk halkına fayda sağlamayacağını ileri sürdü.

ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLER

Tüm gücün tek bir kişinin elinde bulunmasının demokratik olmadığını ileri süren Gomes, "Türkiye'yi geçmişten bu yana 'boğan' bir kişiden söz ediyoruz. Türkiye'yi yanlış yola saptırdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dönük bir yolda ilerlemesini isterdik. Türkiye belli bir süre zarfında AB yolunda ilerledi. İnsan hakları, demokrasi için Kopenhag kriterlerine uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA YİNE TERÖRİSTLERİN SAVUNUCULUĞUNU YAPTI

2005 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye müzakerelerinin başlaması için olumlu yönde oy kullandığını belirten Ana Gomes, darbe girişiminden sonra durumun daha vahim hale geldiğini iddia ederek, "Evet oyu kullanmamın sebebi hapisten yeni çıkan Leyla Zana'nın söyledikleriydi. Türkiye Avrupa Birliği yolunda gitmezse insan hakları ve demokrasi konusunda gerileyecek demişti. Endişe verici olaylara şahit olsak da her şeyin düzeleceğini düşünüyordum. Ümitliydim. Türkiye'de birçok gazeteci tutuklu. Darbe girişiminden sonra durum daha da vahim hale geldi" dedi.

FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI

Terör örgütü lideri Gülen'e sahip çıkan Gomes, "Sayın Erdoğan'ın darbe girişimini muhalefeti susturmak için kullandığını düşünüyorum. Daha önce birlikte çalıştıkları Gülen cemaatinden kişiler, Kürtler, gençler hedef alındı. Gezi eylemlerinde bu baskının başlangıcı görülmüştü. Türkiye'de Gezi eylemlerine katılan insanlar ile tanıştım. Muhalefetin Avrupalı düşüncelere sahip olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE İMALI MESAJ

AP İnsan Hakları Komitesi'nde yer alan Avrupa milletvekillerinin Eylül ayında Türkiye'ye gideceğini belirten Gomes, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da alçakça sözlerini sürdürdü.

Muhalefete mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen Gomes,"Her zaman her şey mümkün. Umudumu yitirmiş değilim. Erdoğan son yıllarda elini güçlendirdi, eleştiriyi yok etti. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor kendisi de yok olabilir. Türkiye'de canlı güçler var. Manipüle edilen seçimlerde 'Sayın' Demirtaş hapishanedeydi. Avrupa Birliği'nin de söylediği gibi adil bir seçim değildi. Muhalefet partisi her şeye rağmen yüzde 30 oy oranına ulaştı. Ümitliyim. STK'lar ile ele ele çalışmak durumundayız. Her şey değişebilir. Türk halkı ekonomik gidişattan memnun değil. Bu durum baskıların sona ermesini sağlayabilir" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:03
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ana Gomes
  3. Nigel Farage
  4. Leyla Zana
  5. Selahattin Demirtaş
  6. CHP
  7. Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratlar Grubu
  8. Euronews

YORUM YAZ

  • TrakyalıTrakyalı56 dk önce
    Haçlı-Siyonistler yetiştirecek bahçıvan bulamıyorlar, zavallılar :))
  • saddisaddi1 sa önce
    hoşt köpek
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    erdoğan s....sin bunların sülalesini. demekki doğru yoldayız. durmak yok böylelerini vede içimizdeki böylelerinide fatöşçülerides..........meye devaaaammmm
  • abdurrahmanabdurrahman1 sa önce
    Soyu bozuk köpeklerin çocukları. Az kaldı .... bellemeye
  • DürüstDürüst1 sa önce
    Sözde coğrafi keşifler adı altında,Uzak Doğu ve Amerika da katliam ve her türlü insanlık dışı rezaleti yapan ülkelere konuşmak değil özür dilemek, kaba bir tabirle de b..yemek düşer.Oturup öncelikle üzerlerindeki lekeleri temizlesinler.!!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Fetö Ve PKK Ağzıyla Konuşma. Sen, Kapa Çeneni. Şerefsiz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
  1. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
  2. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
  3. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
  4. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
  5. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
  6. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
  7. ABD, askerlerini geri çekiyor!
  8. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
  9. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
  10. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
  11. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
  12. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
  13. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
  14. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
  15. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
  16. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
  17. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
  18. Akhisarspor'un yeni teknik direktörü..
  19. İsrailli yetkililer, İran'ın..
  20. Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden..
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
Fatih Portakal böyle veda etti
Fatih Portakal böyle veda etti
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!