“Avrupalı konut alıcısı güven istiyor”

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması AND Gayrimenkul, Avrupa turnesinin ilk durağı Almanya’da yatırımcılarla bir araya geldi.

Ekim ayı boyunca Köln ve Frankfurt’ta düzenlediği etkinliklerde yakaladığı başarılı satış grafiğinin ardından AND Gayrimenkul, dairelerinin teslimlerini de gerçekleştirdi. “Almanya turnemizden 18 Milyon TL’lik ciro ile döndük” diyen AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, Avrupalı konut alıcısının farklı beklentileri ve öncelikleri olduğunu belirterek, “Fiyat, ödeme planı, proje özellikleri veya konseptten önce, çok titiz oldukları bir konu var: Güven. Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Anadolu Grubu’nun Almanya’nın da içinde bulunduğu 19 ülkede 80’e yakın şirketi ile faaliyet göstermesi ve Avrupa’da yaşayan kişiler de dahil birçok kişiye dokunmuş olması güven tesis eden unsurlardan en önemlisi oldu. Dairelerimizin hemen teslim edilebiliyor olması ise alıcıların daireleri görerek karar verebilmelerine imkân sağladı’’ dedi.