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Avrupalı gençler Samsun’da

Avrupa’nın farklı ülkelerinden Samsun’a gelen 30 genç, kadına şiddet hakkında farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
Avrupalı gençler Samsun’da

Avrupa’nın farklı ülkelerinden Samsun’a gelen 30 genç, kadına şiddet hakkında farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapıyor.


Türkiye, İtalya, İspanya, Polonya ve Romanya’dan toplam 30 genç, “Women Who Behind The World” isimli, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Samsun’da kadınlara yönelik şiddet ile ilgili araştırmalarda bulunuyor.


Kadın ve Yaşam Platformu isimli gençlik grubu üyeleri tarafından hazırlanan ve Zift Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim Derneği tarafından desteklenen proje, 13 Temmuz’da başlamış olup katılımcı gençlerin çalışmaları 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Samsun’da devam edecek. Proje Koordinatörü Nuri Bilirgen önderliğinde yürütülen projede katılımcı gençler gerçekleştirdikleri faaliyetler ile Samsun’da, kadınlara yönelik şiddetin nedenleri, türleri, cezaları, Türkiye’de ve Avrupa’da yürütülen devlet ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında uygulamalı faaliyetlerde yer alıyor.


Katılımcılar, kadına şiddet temalı grup çalışmaları, araştırmalar, sunumlar, münazara, logo çalışmaları ve kültürel çalışmalarda bulunmakta. Katılımcı gençler aynı zamanda düzenledikleri kültürel faaliyetler ile birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı da elde ederek kültür değişimine öncülük ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
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