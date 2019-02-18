0553 313 94 23

Avrupalı bakanlardan Trump'ın sözlerine tepki

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn:- (Trump'ın 'Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın' ifadesi) Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor"- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas:- "Bu ABD'de düşündükleri kadar kolay değil"

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:55
Avrupalı bakanlardan Trump'ın sözlerine tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" sözlerine tepki gösterdi.

AB Dışişleri Konseyi kapsamında Brüksel'de bulunan bazı Avrupalı bakanlar, Trump'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." yorumuna yanıt verdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaptığı açıklamada, "Bu (DEAŞ'lı teröristlerin yargılanması) bir problem. Avrupa olarak bunun bilincindeyiz. Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor. Bu mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Bu ABD'de düşündükleri kadar kolay değil." diyerek, Suriye'deki Alman asıllı kişiler hakkında yasal işlem başlatılması ve "ne kadar DEAŞ'e bulaştıklarının anlaşılması" gerektiğini ifade etti.

Maas, Suriye'deki bu kişilerin ancak, hemen hücreye konulabilmelerinin mümkün olması halinde Almanya'ya dönebileceğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ise Trump'ın talebine anlam veremediğini belirterek, Suriye'deki yabancı militanların serbest bırakılmasının kimsenin yararına olmayacağını vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Suriye'deki yabancı militanların Avrupa'ya dönmesinin engellenmesi konusunun, Avrupa'nın "en büyük sorunlarından" biri olduğuna dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:55
  1. AB
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TCMB döviz kurları
    3. "Erzurum Şehir Hastanesi kendi..
    4. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir..
    5. Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye..
    6. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    7. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    8. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    9. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    10. Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine..
    11. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    12. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    13. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    14. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    15. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    16. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    17. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    18. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    19. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    21. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    22. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    23. GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda..
    24. Saadet Partisi Ankara adayını belirledi
    25. Eşi 'satamazsın' deyince inat etti!..
    26. Salihlili judocu Türkiye şampiyonu oldu
    27. AB'den ABD'ye otomobil vergisi uyarısı
    28. Öksürük kanser belirtisi olabilir mi?
    29. CHP adayı Ömer Günel, kadın kolu..
    30. Polonya İsrail'e resti çekti!
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?