Avrupa'dan Ukrayna'ya sürpriz paket

Avrupa savaştaki Ukrayna’ya finansal yardımları sürdürüyor. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Ukrayna’ya 1,59 milyar euroluk finansal desteğe onay verdi.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Rus tahıl ihracatına ilişkin taahhütlerine uymasını bekliyoruz" diyen Lavrov, "Batılılar, Ukrayna tahıl ihracat krizini tahıl ihracatımıza yönelik yaptırımların devam etmesiyle çözmeye çalıştılar ve biz bunu İstanbul anlaşmasında reddettik" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Ukrayna’ya 1,59 milyar euroluk finansal desteğe onay verdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada, söz konusu finansal yardımın 1 milyar eurosunun hemen serbest bırakılacağını, finansmanın altyapının yeniden inşasına ve hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Ursula von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna'ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirmiş, yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını belirtmişti.

AB Komisyonu, geçtiğimiz mayıs ayında Ukrayna için yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketi hazırlamıştı. (İLKHA)