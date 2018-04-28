Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa'dan Türk köftesi itirafı!

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türk mutfağına dayandığı itirafında bulunuldu

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:24
Avrupa'dan Türk köftesi itirafı!

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım.” ifadeleri kullanıldı.

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 23:24
  1. Türk köftesi
  2. Türk köftesi isveç
  3. isveç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yulaf ezmeli kurabiye tarifi
    1. Yulaf ezmeli kurabiye tarifi
    2. Pankreas kanseri aniden beliriyor
    3. İşitme sorunları hayat kalitesini..
    4. Ellerinize iyi bakmalısınız. Çünkü...
    5. Avrupa'dan Türk köftesi itirafı!
    6. Anemi olduğunuzu anlamak için...
    7. CHP'nin 'çıldırtacak' adayına ilginç..
    8. Uykusuzluğa deva olan mor çay tarifi
    9. Köri soslu kuzu incik tarifi
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
    11. Yüz tipinize göre gözlük seçin
    12. AK Parti'den flaş açıklama! Bedelli..
    13. Hareketsiz yaşam gebelik şekerine..
    14. Tüm ülke ayakta, Erdoğan'ı bekliyorlar
    15. Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı
    16. Zinde uyanmanız için yapmanız gereken..
    17. HDP ilçe binasına operasyon!
    18. Aykut Kocaman: Beşiktaş maça çıkacak!
    19. Hangi uyuma abdesti bozar?
    20. Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    SP liderinden manidar açıklama!
    SP liderinden manidar açıklama!
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Ömer Halisdemir’in kardeşi o partiden aday adayı oldu
    Ömer Halisdemir’in kardeşi o partiden aday adayı oldu
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti