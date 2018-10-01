Avrupa'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye örtülü destek

Le Monde gazetesinin uluslararası haber sayfasındaki habere göre; Avrupa genelinde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışlarının ahlaki ve yasal değeri hakkında utanç duyulurken, Yemen'deki bu iki devletin askeri müdahalesi devam ediyor.

Suudi techizatının yüzde 60'ı Avrupa'dan

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Sipri'ne göre, Avrupalı firmalar 2001 ile 2015 yılları arasında dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı Riyad'a 57 milyar euro değerinde silah ihracatı yaptılar. Aslında, Suudi teçhizatının neredeyse % 60'ı Avrupa'dan geldi.

Bazı devletler Riyad'ın desteğiyle devam eder iken, geçmişteki ekonomik sebeplerden dolayı Almanya ve İspanya örtülü ve ihtiyatlı bir tavır sergiledi.

Almanya'dan Suudi Arabistan'a örtülü destek

Haftalık Der Spiegel, 19 Eylül'de, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik , tanklar için navigasyon sistemlerinin ihracatına ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki savaş gemilerine yönelik 48 savaş başlığının ve 91 füzelerin görevlendirildiğini açıkladı.

19 Eylül'de, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik, tanklar için navigasyon sistemleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki savaş gemilerine yönelik 48 savaş başlığının ve 91 füzenin ihracatına izin verildiğini ortaya çıkardı.

Muhalefet tepki gösterdi

Muhalefet, özellikle Yeşiller ve solcu DieLinke'yi şiddetle protesto etti. Bu tür bir ihracatı, Şubat ayında muhafazakarlar (CDU-CSU) ile sosyal demokratlar arasında imzalanan “koalisyon sözleşmesi”ni ihlal ettiğini belirtti. (SPD). "Şu andan itibaren, Yemen'deki savaşa katılan ülkelere askeri ekipmanların ihracatını artık onaylamayacağız" diyerek bir açıklama yaptılar.

Kaynak: Timetürk