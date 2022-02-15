Avrupa'dan sonra sıra o bölgede: Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Başbakan Sabah, Kuveyt sağlık konseyinin koronavirüs hakkında son kararlarını incelediğini ve pandemi ile mücadele edilmesi hususunda yürürlükte olan birçok tedbirin kaldırıldığını açıkladı. Camilerdeki oturma düzeninin yeniden düzenleneceği, aşı olmuş ve aşı olmamış kişilerin seyahat etmesine izin verilmesi ve ticari kurumlara giriş yapılabileceği kaydedildi.

Şarku’l Avsat’ın Kuveyt Haber Ajansı’ndan (KUNA) aktardığına göre Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Kuveyt’e seyahat edecek aşı olmamış kişilerin PCR testi yaptırması ve ülkeye girişte karantinaya girme şartının kaldırıldığını açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 562 vaka kaydedildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 603 bin 860’a yükseldi.

Bakanlık sözcüsü Dr. Abdullah el-Sanad, 5 bin 406 kişinin iyileştiğini ve iyileşen kişi sayısının toplamda 565 bin 903’e yükseldiğini açıkladı.