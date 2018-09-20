0553 313 94 23

Avrupa'dan 'organik helal et'e yeşil ışık

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Nils Wahl, İslami usullere göre kesilen hayvan ürünlerine "Avrupa organik tarım etiketinin" verilebileceği yönünde görüş bildirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:46
Avrupa'dan 'organik helal et'e yeşil ışık

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Nils Wahl, İslami usullere göre şoklanmadan kesilen hayvan ürünlerine "Avrupa organik tarım etiketi" konulabileceği yönünde görüş bildirdi.

Fransa'da bir mahkemenin şoklanmadan kesilen hayvan ürünlerine organik etiketinin verilip verilemeyeceği hakkında Avrupa Adalet Divanından görüş istemesinin ardından AB'nin Lüksemburg'ta bulunan en yüksek mahkemesinin başsavcısı görüşünü açıkladı.

NİHAİ KARAR GELECEK AYLARDA ÇIKACAK

Başsavcı Wahl, şoklanmadan kesilen hayvan ürünlerine "Avrupa organik tarım etiketinin" verilebileceği yönünde görüş bildirdi.

Görüşünde Wahl, söz konusu ürünlere organik tarım etiketinin verilmemesinin sadece helal ya da koşer ürün tercih eden tüketicileri organik ürünlerin getirdiği kalite ve gıda güvenliği kriterlerinden yoksun bırakacağını kaydetti.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Helal kesim ürünlerine organik etiketi verilmesiyle ilgili davada nihai kararın gelecek aylarda çıkması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:46
  1. Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Nils Wahl
  2. İslami usullere göre şoklanmadan kesilen hayvan
  3. Avrupa organik tarım etiketi
  4. Lüksemburg
  5. Avrupa Adalet Divanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump ve Selman anlaştı: Operasyonlar kapıda
    1. Donald Trump ve Selman anlaştı:..
    2. Ülkede kızamık hortladı! Çok sayıda..
    3. Yanık durumlarında ne yapılmalı?
    4. İnanılmaz değişim! Eskiden insanlar..
    5. Ankapark ihalesinin kazananı belli oldu
    6. Milli Güvenlik Kurulu toplandı
    7. Avrupa'dan 'organik helal et'e yeşil..
    8. Burnu tıkalıysa altını ıslatıyor
    9. Evinde esrar bulunan HDP'li isim..
    10. İnanmayın köy yumurtası diye bir şey..
    11. Merkez Bankası: Sıkı duruş..
    12. 78 yaşındaki engelli 11 gündür aranıyor
    13. 200 gram pekmez, 350 gram ete eşit
    14. İtiraflar peş peşe geliyor! Örgütün..
    15. Laminat parkede kanser tehdidi
    16. Japonya'dan İran'a şok! ABD..
    17. Adliyede skandal olay! Savcı katibinin..
    18. İdlib, Esed Rejimi'nin beslediği..
    19. Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor
    20. Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü