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Avrupa'dan kritik Türkiye açıklaması! "Her türlü takdiri hak ediyor"

Avrupa Komisyonu Sivillerin Korunması ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü Doğu Komşuları ve Ortadoğu, Avrupa Direktörü Jean-Louis de Brouwer, Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin sığınmacı politikası her türlü takdiri hak ediyor." dedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:29
Avrupa'dan kritik Türkiye açıklaması! "Her türlü takdiri hak ediyor"

Avrupa Komisyonu Sivillerin Korunması ve İnsani Yardım Operasyonları Avrupa Direktörü Jean-Louis de Brouwer, "Türkiye'nin sığınmacı politikası her türlü takdiri hak ediyor" dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Brouwer, Türkiye'nin Suriye iç savaşının ardından patlak veren mülteci krizindeki rolünü AA muhabirine değerlendirdi.

Ülkesinden ayrılmak zorunda kalarak birçok sorunla karşılaşan mülteciler için yapılması gereken çok şey olduğuna dikkati çeken Brouwer, mültecilerin gittikleri ülkelerde özellikle sosyal hayata katılım ve eğitim alanında karşılaştıkları problemlerin çözümü için hızlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Bir benzeri daha yok"

Brouwer, Türkiye'nin, Suriye'deki insani krizin başlangıcından bugüne çok büyük çaba gösterdiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin sığınmacı politikası ve mülteci krizindeki çabaları her türlü takdiri hak ediyor. Bu cümleyi, şu anda Türkiye'de olduğumuz için söylemiyorum. Türkiye'nin sığınmacılar için uyguladığı açık kapı politikasının bir benzeri daha yok." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) olarak 2016'da imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile Türkiye'nin üstlendiği sorumluluğu paylaşmaya çalıştıklarını aktaran Brouwer, "Bu, Türk devletinin yaptıklarına ve Türk halkının gösterdiği cömertliğe katkıdır. Ancak nihai çözüm değildir. Türkiye'ye verilen bu destek, AB ve Türkiye arasında önemli bir koordinasyon ve iş birliği anlamına gelmektedir." diye konuştu.

"Sivil toplumun insani krizlerdeki önemi yeterince anlaşılmıyor"

Brouwer, öte yandan sivil toplumun ve insani yardım kuruluşlarının insani krizlerdeki rolünün yeterince anlaşılmadığına ve önemsenmediğine dikkati çekti.

Belçika hükümetinin ve AB kurumlarının düzenlediği, Suriyeli mülteciler konusunda çalışma yapan 500 sivil toplum kuruluşu tarafından bir dayanışma etkinliğine davet edildiğini anlatan Brouwer, "Türkiye gibi Suriye'ye komşu ya da insani yardım alanında çalışmaların olduğu bir yerde değil, bir Avrupa şehrinde böyle bir çalışma yapıldı. Bu gerçekten çok güzel bir olaydı. Böyle etkinlikleri daha fazla görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Brouwer, Türkiye'de mülteciler için çalışan sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda iyi birer örnek olduklarına işaret ederek, "Son yapılan istatistiğe göre, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar için çalışan yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşu var. Bu kuruluşlar, sığınmacıların hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda gerçekten çok büyük öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:29
  1. Antalya
  2. Avrupa Komisyonu Sivillerin Korunması ve İnsani Yardım Operasyonları Avrupa Direktörü Jean-Louis de Brouwer
  3. sığınmacı politikası
  4. Türkiye açıklaması
  5. Suriyeli sığınmacılar

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