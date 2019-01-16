Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında yakalanan, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanının da bulunduğu 18 kişi tutuklandı

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