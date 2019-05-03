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Avrupa'dan Gaziantep'e yardım köprüsü

Almanya'da merkezi bulunan Frankfurt Gaziantep Derneğince, ihtiyaç sahibi 60 kız öğrenciye bayramlık hediye edildi

03 Mayıs 2019 Cuma 17:35
Avrupa'dan Gaziantep'e yardım köprüsü

GAZİANTEP (AA) - Almanya'da merkezi bulunan Frankfurt Gaziantep Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi 60 kız öğrenciye bayramlık hediye etti.

Dernek Başkanı Ökkeş Toy, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek üyelerinin Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşadığını söyledi.

Frankfurt'ta dernek tarafından her yıl kültür ve dayanışma gecesi düzenlediklerini belirten Toy, geceden elde edilen gelirle de ihtiyaç sahiplerini sevindirdiklerini anlattı.

Toy, önceki yıllarda işitme engelliler ile kentin ampute takımına yardımda bulunduklarını vurgulayarak, "Bu yıl da yaşları 8 ile 12 arasında değişen kız çocuklarımıza ramazan öncesi çeşitli hediyeler ile bayramlık giyecek aldık. Amacımız, farkındalık oluşturup onların gönlüne dokunmaktır. Birlik ve beraberliğin köprüsünü kuralım istiyoruz. Avrupa'da yaşayan Gaziantepliler ile burada yaşayanlar arasında gönül köprüsü kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, mahalli sanatçıların verdiği konserde çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve hediye paketleri verildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:35
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