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Katil Esed'in kimyasal kaynağı Avrupa'dan!

Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:29
Katil Esed'in kimyasal kaynağı Avrupa'dan!

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suriye'ye gerekli izinleri almadan 2014-2016 yıllarında yüklü kimyasal madde ihracatı yapan üç Flaman şirket hakkında Anvers Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşmanın 15 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanıyor. 

24 KEZ KİMYASAL MADDE SEVKİYATI YAPILMIŞ

Belçika'dan Suriye'ye kimyasal madde ihracatı yapmak için 2013'den bu yana ihracat izni alınması gerekiyor. Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kere kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürüldü.

Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolın da bulunduğu savunulan haberde, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometanın ihraç edildiği kaydedildi.

Şirket yetkilileri ise izin almaları gerektiğini bilmediklerini, ihracatı çok uzun yıllardır tanıdıkları "ortaklarına" yaptıklarını ve bu kişilerin ise herhangi bir yasak listesinde bulunmadığını belirtti.

Bu konuda 2013 yılında Kimyasal Silahlar Konvansiyonuna taraf olan Suriye'nin tüm izopropanol deposunu yok etmesi talep edilmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ise Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:29
  1. belçika
  2. Esed rejimi
  3. kimyasal

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  • KocasolakKocasolak9 sa önce
    Bizim iflah olmaz batı aşıklarına DUYURUKUR, da duymazlar ki. Bizim batıcılar platonik aşık, hatta karasevdalı, melankolik, psikopatşk aşıklar. Kölenin efendisine aşık olduğu, çok yeni, son trend, batı aşkı. Batı bunlara tecavüz etse şikayet dahi edemeyecek kadar AŞK dolular, bu yüzden bu haberi ASKA DUYURAMAYIZ....
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