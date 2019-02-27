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Avrupa’dan Bağcılar’a "12 Yıldızlı Şehir" ödülü

Bağcılar Belediyesi, Halk Meclislerinden Halk Görüşlerine, Engelli Meclisi’nden Kadın Meclisi’ne kadar halkın yönetime ortak olduğu “Katılımcı Demokrasi” ve “Yönetişim” çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görüldü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:09
Avrupa’dan Bağcılar’a "12 Yıldızlı Şehir" ödülü

Bağcılar Belediyesi, Halk Meclislerinden Halk Görüşlerine, Engelli Meclisi’nden Kadın Meclisi’ne kadar halkın yönetime ortak olduğu “Katılımcı Demokrasi” ve “Yönetişim” çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görüldü.


Avrupa Yerel Yönetimler yerel demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl Avrupa Konseyi’nin koordine ettiği European Local Democracy Week (ELDW),Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine bu yıl Bağcılar Belediyesi de davet edildi. 15-17 Ekim 2018 tarihleri arasında katılımcı belediyelerin her birinin kendi hedefleri ve faaliyetlerini takdim ettiği programda Bağcılar Belediyesi, “Katılımcı Demokrasi” ve “Yönetişim” teması çerçevesinde sunumda bulundu. Bu kapsamda katılımcı üyeleri tarafından değerlendirmeye alınan ve başarılı bulunan Bağcılar Belediyesi Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görüldü.


“Bu gurur Bağcılar’da yaşayan bütün hemşehrilerimin gururudur”


Strazbourg’taki Avrupa Parlamento binasında düzenlenen ödül törenine Bağcılar Belediyesi’ni temsilen Proje Uzmanı Özcan Caymaz ve Dış İlişkiler Uzmanı Faruk Şit katıldı. Caymaz ve Şit, belediyenin demokrasi ve yönetişimle alakalı halk meclisi, halk görüşü, kent konseyi, esnaf buluşmaları, öğrenci buluşmaları, veli buluşmaları, kadın meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi ve engelli meclisi çalışmalarını anlattı. Bağcılar’ı ve belediyeyi tanıtan kısa bir film gösterimi de gerçekleştirildi.


“Bu gurur bu başarı bütün hemşehrilerimin


Tanıtımın ardından Bağcılar Belediyesi’ne başarı sertifikası verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu gurur bu başarı Bağcılar’da yaşayan bütün hemşehrilerimin gururudur. Avrupa Konseyi’nden teslim aldığımız teşekkür belgesini "12 Yıldızlı Şehir" ödülünü gururla Bağcılar’ımıza ithaf ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:09
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