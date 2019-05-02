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Avrupa’dan Anadolu’ya kardeşlik köprüsü

Erzurum Valisi Okay Memiş, Paris Hanımeli Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
Avrupa’dan Anadolu’ya kardeşlik köprüsü

Erzurum Valisi Okay Memiş, Paris Hanımeli Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti. Paris’te yaşayan gurbetçi kadınları Valilik toplantı Salonunda ağırlayan Vali Okay Memiş, Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın her birinin birer turizm elçisi olduğunu söyledi.


Erzurum’un genel yapısı hakkında bilgi veren Vali Okay Memiş, Erzurum’un tarih boyunca emperyalist güçlere karşı büyük mücadele vermiş ve bir o kadarda zulüm görmüş gazi bir şehir olduğunu belirtti.


Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Erzurum’da atıldığına dikkat çeken Vali Memiş, “Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir il, bunu gururla ifade edebilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’dan yola çıkıyor, Erzurum’a geliyor ve burada 53 gün kalıyor. Erzurumlular Atatürk’ü bağrına basıyor. Çünkü Erzurum emperyalist güçlerle ve Ermeni çeteleriyle çok mücadele etmiş, zulüm görmüş; aslında gazi bir şehir. Bu mücadele, şükürler olsun başarıya ulaşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor” dedi.


Erzurum’un tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, “Biz Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde stratejik öneme sahip iki tane önemli kent var, batıda Belgrat, doğuda da Erzurum’dur. Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan üç önemli kentten biriyiz. 760 bin büyükbaş hayvan sayısıyla Konya’dan sonra ikinci sıradayız. Coğrafi olarak Türkiye’nin 4’üncü büyük vilayetiyiz ve Birleşmiş Milletlere üye 50 ülkeden daha büyük bir alana hizmet vermekteyiz. Türkiye’de en fazla merası olan iliz. Türkiye’de ki toplam meranın yüzde 13’ü Erzurum’da. Bu da ilimizde hayvancılıkta daha güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor.Valilik olarak bununla ilgili olarak projelerimiz var” şeklinde konuştu.


İkinci önemli kaynağımız turizm


Erzurum’un kış turizminde marka bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Memiş, şöyle devam etti:


“Havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak merkezine ulaşabildiğiniz başka bir yer yok. Fransa’da da önemli kayak merkezleri var fakat yaklaşık 3 saat kadar yolculuk yapıp kayak merkezine ulaşıyorsunuz. Burada havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak merkezine ulaşıp kayağınızı giyip hemen pistlere çıkabiliyorsunuz. Muhteşem bir dağ toplamda 45 kilometre pist uzunluğu var. Bu sene 1 milyona yakın turist ağırladık. Müthiş eğlenceli bir spor. Erzurum Aynı zamanda çok önemli bir Selçuklu kenti. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Ulu Cami, Lala Paşa Cami, Erzurum Kalesi bizim çok önemli tarihi mekânlarımızdır. Çifte Minareli Medrese Anadolu’nun en önemli üniversitesi olarak kabul edilir.”


12 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu’da 7 il gezen 45 kişilik Paris Hanımeli Derneği üyeleri, Türkiye’nin tarihi ve turistik mekanlarından çok etkilendiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
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