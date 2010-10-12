Avrupa'dan 25 genç, İstanbul'da 'Tarihin sesi'ni duyacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen projenin tanıtımı sebebiyle bir tekne turu düzenlendi. Teknede yapılan basın toplantısında konuşan Ersoy, Avrupalı gençleri 2010 Kültür Başkenti İstanbul'da vakıf medeniyeti ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ersoy, projenin tüm bütçesini AB Gençlik Programı'nın karşıladığını ifade ederek “İstanbul'a Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 25 genci davet ettik. Proje kapsamında 17 Ekim Pazar gününe kadar gerçekleştirilecek olan etkinliklerde vakıf medeniyetiyle ilgili geniş bilgilendirmeler yapılacak. Projenin amacı vakıf bilincini artırmaktır” diye konuştu. Türk-İslâm vakıf medeniyetinin Avrupa'da yeterince bilinmediğini vurgulayan Ersoy, bu projenin iyi bir tanıtım aracı olacağını kaydetti.