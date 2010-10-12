Avrupa'dan 25 genç, İstanbul'da 'Tarihin sesi'ni duyacak
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, “İstanbul'da Tarihin Sesi” projesi kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 25 genci İstanbul'a davet ettiklerini belirterek, “Projenin amacı vakıf bilincini artırmaktır” dedi12 Ekim 2010 Salı 09:00
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen projenin tanıtımı sebebiyle bir tekne turu düzenlendi. Teknede yapılan basın toplantısında konuşan Ersoy, Avrupalı gençleri 2010 Kültür Başkenti İstanbul'da vakıf medeniyeti ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ersoy, projenin tüm bütçesini AB Gençlik Programı'nın karşıladığını ifade ederek “İstanbul'a Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 25 genci davet ettik. Proje kapsamında 17 Ekim Pazar gününe kadar gerçekleştirilecek olan etkinliklerde vakıf medeniyetiyle ilgili geniş bilgilendirmeler yapılacak. Projenin amacı vakıf bilincini artırmaktır” diye konuştu. Türk-İslâm vakıf medeniyetinin Avrupa'da yeterince bilinmediğini vurgulayan Ersoy, bu projenin iyi bir tanıtım aracı olacağını kaydetti.
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