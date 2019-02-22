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Avrupa'daki Türk çocukları için "asimilasyon" uyarısı

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem:- "Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının ailelerden koparılarak asimile edilme eğilimleri gün geçtikçe artıyor. Bu durum gittikçe vahim bir hal alıyor ve endişe uyandırıyor"

22 Şubat 2019 Cuma 11:45
Avrupa'daki Türk çocukları için "asimilasyon" uyarısı

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının ailelerden koparılarak asimile edilme eğilimleri gün geçtikçe artıyor. Bu durum gittikçe vahim bir hal alıyor ve endişe uyandırıyor." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde Türk çocuklarına yönelik ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, Almanya'da doğup büyüdüğünü, Avrupa'nın toplumsal ve ekonomik bir gerileme ile karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinin "milli nüfuslarını" artırmak için çocuk sahibi olacak vatandaşlarına yüksek maaş bağlama ve uzun süreli yıllık izinler dahil her türlü teşviki verdiğini anlatan Erdem, bu durumun yetersiz kalması halinde ise "devşirme nüfus" politikasına başvurulduğunu bildirdi.

- "Hristiyan Avrupalı" yetiştirilmek isteniyor

Türk ve Müslüman çocukların çeşitli bahanelerle ailelerinden koparılarak, "korkunç bir asimilasyon projesinin" hayata geçirildiğini vurgulayan Arzu Erdem, "Özellikle uygulanan bu asimilasyon projesi, Avrupadaki Türk ırkını yok etmeyi hedefliyor." dedi.

Erdem, Türk ve Müslüman göçmenlerden alınan çocukların daha dilini, dinini, kültürünü tanıyamadan köklerinden koparılıp, "Hristiyan Avrupalı" olarak yetiştirilmek istendiğini anlattı.

"Avrupa’da Türk ve Müslümanlara yönelik Nazizm, el koydukları göçmen çocuklardan borsa oluşturdu." diyen Erdem, bu şekilde "Türk çocuklarının ailelerinden koparılırcasına alınarak, yabancı ailelerin yanına asimile edilmek üzere verildiğini" kaydetti.

Erdem, "Herhangi bir yargı kararı olmaksızın ailelerinden alınan binlerce Türk çocuğu, farklı milliyet ve dine mensup ailelere veriliyor. Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarının ailelerinden koparılarak asimile edilmeleri eğilimi gün geçtikçe artıyor. Bu durum gittikçe vahim bir hal alıyor ve endişe uyandırıyor. Bizlerin, milli ve manevi değerlerimizin korunması için kültürümüze, geçmişimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türk milletinin milli ve manevi değerlere bağlı, değerlerin ise toplum için vazgeçilmez olduğunu belirten Erdem, "Yarınımıza daha sağlam sahip çıkmak istiyorsak, milli ve manevi değerlerimizi hem ülkemizdeki hem yurt dışındaki çocuklarımıza aktarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:45
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