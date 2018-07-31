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Avrupa'daki stadyumda patlama!

Belçika'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, futbol stadında kendini patlattı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:06
Avrupa'daki stadyumda patlama!

Belçika'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasında kendini patlattı. Bugün patlayıcı kemer giymiş 50-60 yaşlarında olması muhtemel bir adam, görgü tanıklarının ifadesine göre Stembert'ta bulunan bir futbol sahasına yönelerek, kendini patlattı. 

Yine görgü tanıklarından birinin, polisi arayarak, bir adamın sahaya gittiğini ve kendini patlatmak üzere olduğunu söyledi. 

ESKİ BİR ASKER OLABİLİR

Le Soir'da yer alan habere göre kendini havaya uçuran kişinin eski bir asker olabileceği belirtiliyor.

Kimliği açıklanmayan saldırganın evine baskın yapıldığı, sokaktaki evlerin boşaltıldığı, bomba arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:06
  1. belçika

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