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Avrupa'daki Filistinli büyükelçiler İstanbul'da toplanıyor

Filistinli büyükelçiler, İstanbul'da "Filistin Diplomasisinin Avrupa'daki Performansı" konulu bir toplantı gerçekleştirecek

28 Şubat 2019 Perşembe 20:00
Avrupa'daki Filistinli büyükelçiler İstanbul'da toplanıyor

RAMALLAH (AA) - Avrupa'daki Filistinli büyükelçilerin, pazar günü İstanbul'da "Filistin Diplomasisinin Avrupa'daki Performansı" konulu bir toplantı düzenleyeceği açıklandı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanlığı gözetiminde İstanbul'da düzenlenecek toplantının 3 gün süreceğini belirtti.

Toplantının hedefinin "Filistin diplomasisinin Avrupa'daki performansını değerlendirme ve Filistin davasının içinden geçtiği mevcut durum çerçevesinde harekete geçmek için stratejiler belirleme" olduğunu ifade eden Cadu, Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Cadu, toplantı kapsamında ayrıca Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yapmayı planladığı 1 milyon dolarlık destek için anlaşma imzalanacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:00
  1. Avrupa
  2. Filistin

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