KÖLN (AA) - Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Gemici, Almanya ve Avrupa'daki çocukların Türkçeyi unuttuğunu ve velilerin de Türkçe dersi için mutlaka başvurmalı gerektiğini belirtti.

Almanya'da 36 yıldır öğretmenlik yapan Gemici, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan bir milyonun üzerindeki çocuğun anadil dersi görmediği için Türkçeyi unuttuğunu, sözcük hazinelerinin ise düşük olduğunu kaydetti.

Gemici, "Almanya'daki ve Avrupa'daki çocuklarımız Türkçeyi unutuyor. Türkçe gazete ve kitap okuyamıyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin asimile edilmesini önlemek istiyoruz. Okul kayıtlarının yapıldığı şu dönemde velilerimiz Türkçe dersi için mutlaka başvurmalıdır." ifadelerini kullandı.



Almanya'da Türkçe dersinin önüne türlü engeller çıkarıldığına dikkati çeken Gemici, dilini kaybeden çocukların ve gençlerin Türkiye ve kültürümüzle olan bağlarının giderek koptuğunu, bunun ileride ülkemiz ve turizm açısından da büyük kayıplara yol açacağını söyledi.

Gemici, Almanya'da şubat ayında ilkokul ve diğer okullara kayıtların başladığını ve 15 Mart'a kadar sürdüğünü de hatırlattı.

İlkokullarda Türkçe dersine sınıf açılması için 15, diğer derecelerdeki okullarda ise 18 öğrencinin başvurusuna ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Gemici, özellikle Türkçe dersi verilmeyen okullarda velilerin bir araya gelerek bu konuda ısrarcı olmaları gerektiğini belirtti.

Gemici, "Türkçe dersi milli bir davadır. Konsolosluklarımız da bu konuda duyarlı davranıyorlar. Almanya'da okula giden 745 bin çocuğumuzdan sadece 88 bini Türkçe dersi görmektedir. Bu durumu değiştirmek ve derse katılımı artırmak için gerek TGD, gerekse Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu ve Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak anadil kampanyamızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.