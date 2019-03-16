0553 313 94 23

Avrupa'daki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırıları nedeniyle Avrupa'da polis ekipleri birçok camide cuma namazı esnasında güvenlik önlemleri aldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 07:47
Avrupa'daki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin ölümüne neden olan terör saldırıları, aşırı sağcı söylemin artış gösterdiği Avrupa'da bugün kılınan cuma namazlarında güvenlik önlemlerinin arttırılmasına neden oldu. 

Londra, Viyana ve Amsterdam gibi kentlerdeki büyük camilerde başta polis devriyesi olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Avusturya ve Hollanda'da gıyabi cenaze namazı

Polis, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İslami mimariyle inşa edilmiş tek cami olan Viyana İslam Merkezi'nde güvenlik önlemi aldı.

Olası bir terör saldırısına karşı kurşun geçirmez yelek ve ağır silahlarla hazır bekleyen güvenlik güçleri, namazın sona ermesinin ardından caminin bulunduğu bölgeden ayrıldı.

Öte yandan, ülke genelindeki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Viyana İslam Federasyonuna bağlı bütün camilerde, terör saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hollanda Adalet Bakanından güvenlik açıklaması

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hollanda'nın güvenlik risklerine karşı her zaman tetikte olduğunu söyledi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), sürekli camilerin bağlı olduğu federasyon ile iletişim içerisinde olduklarını ifade eden Grapperhaus, cami ve sinagoglara yönelik tehditlere karşı da sürekli tetikte olduklarını belirtti.

Ülkede bazı camilerde vakıfların talebi üzerine cuma namazında polis koruması da yer aldı.

Bu arada, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı camilerde cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey Belediye Başkanları da dayanışma için cuma namazı sonrası bazı camileri ziyaret etti.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, ziyaret sırasında, somut bir tehdit olmadığını fakat toplumun yaşadığı duygulardan dolayı kentte bulunan camilerin etrafında farklı güvenlik önlemlerinin alınacağını kaydetti.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb de istek üzerine özellikle bugün mescit ve camilerin etrafında polis devriyesi görüleceğini belirtti.

Ülkede bazı belediyelerde bayraklar yarıya indirildi.

Londra'da anma töreni

İngiltere’nin başkenti Londra'daki camilerin önünde de güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kentteki en büyük camilerden olan Doğu Londra Camisi önünde cuma namazı sırasında polis devriye gezdi. Ayrıca cami cemaatinin de kendi güvenlik önlemini alması dikkati çekti.

Cami önünde de Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın öncülüğünde, İngiltere Müslüman toplumunun önde gelen isimleri ile Hristiyan din adamlarının da katıldığı bir anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Londra Piskoposu Sarah Mullally, bu tür saldırıların kınanması gerektiğini belirterek, "Hep beraber din kaynaklı nefrete karşı durmalı ve inanç özgürlüğünün yanında olmalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Han da saldırıyı kınarken, medyaya da sorumluluk düştüğünü, Müslümanlara yönelik kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Londra'da güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyleyen Sadık Han, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde mescit ve camilerin etrafında polis devriyesi görülecek." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 07:47
  1. avrupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’den tarikatlara kayyum yalanı
    1. FETÖ’den tarikatlara kayyum yalanı
    2. Saldırı sonrası Yeni Zelanda'dan..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özil'i kabul etti
    4. Avrupa'daki camilerde 'önlem'
    5. 16.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Yeniden hortladı! Tarikatları..
    7. Beşiktaş’ta sabah saatlerinde silah..
    8. Başkent’te trafik kazısı
    9. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    10. Bağcılar'da trafik kazası! 3 yaralı
    11. Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda'..
    12. Bu uçaklar düşmanı kör edecek!..
    13. Siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu
    14. Alkollü sürücü park halindeki araçlara..
    15. Ege'de deprem... 4.3'le sallandı
    16. Terörist böyle görüntülendi
    17. Detaylar ortaya çıktı... Ve yakalandı
    18. Kriz çıkaracak çifte hamle... Nükleer..
    19. Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı
    20. Üsküdar'da erkek cesedi bulundu
    21. Guterres'ten acil "İdlib" çağrısı
    22. Üsküdar’da trafik kazası: 2 yaralı
    23. Avustralya’da güvenlik tedbirleri..
    24. Mısır'da Gazeteciler Sendikası..
    25. LPG’li araçtan sızan gaz paniğe neden..
    26. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik..
    27. Cezayir polisinden "ordu ve halk..
    28. Ömer Çelik: Aşırı sağ Avrupa’yı kuşattı
    29. Basın ekspres yolunda trafik kazası
    30. Fas Başbakanından, "Arapçaya hak..
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim