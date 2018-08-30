Luca Modric kimdir? Avrupa'da 'Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nü alan Luca Modric nereli?

UEFA, "Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu Ödülüne" Real Madrid'in oyuncusu Luca Modric'e veildi? Peki Luca Modric kimdir? Luca Modric nereli ve kaç yaşında?

Luka Modric, 9 Eylül 1985 tarihinde, Yugoslavya’nın Zador şehrinde dünyaya gelmiştir. Yugoslavya’nın dağılmasının ardından şehir, Hırvatistan’ın bir parçası olarak ilan edilmiştir. Modric, Hırvatistan’ın yetiştirdiği en iyi 10 futbolcudan biri olarak kabul edilmektedir. 1.74 m boyunda olan Modrid, 2012 yılından itibaren Real Madrid’te forma giymektedir. Real Madrid’te orta sahasının ortasında forma giye Hırvat oyuncu Luka Modric, takımın en önemli oyuncularından biridir. Kariyerine 1996 yılında Zadar altyapısında eğitim almaya başlayan Modric, burada geçirdiği 5 yılın ardından 2002 yılında henüz 17 yaşında iken Dinamo Zagreb’e transfer olmuştur.

Zagreb altyapısına geçen Modric, burada gösterdiği performans ile 2003 yılında A takıma yükselmiş ve ciddi fırsatlar yakalayan Modric bunu en iyi şekilde değerlendirerek, Avrupa’nın gözde takımlarının transfer listesine girmeyi başarmıştır. Zagreb forması altında çıktığı 94 lig maçında toplam 28 gol atan Modric, 3 yıl üst üste Hırvatistan Ligi şampiyonluğu yaşamış ve ayrıca ulusal düzeyde de birkaç kupa daha kazanma başarısı göstermiştir. 2007 yılında Hırvatistan’ın ”En İyi Sporcu Ödülü” nü kazanan Modric, 2008 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerindenTottenham tarafından transfer teklifi almıştır.

Luka Modric-Croatie2008 yılında kendisine yapılan bu teklifi Dinamo Zagreb kabul edince, Modric, Tottenham’a imza atmıştır. Tottenham’da ciddi bir başarı yakalayan Modric, ilk 3 yılında birçok Avrupa kulübünden teklif alsa da Tottenham’dan ayrılmamış ve burada sergilediği futbolu daha da ileriye taşımıştır. Tottenham forması altında çıktığı 127 Premier Lig maçında toplam 13 gol atan Modric, geçirdiği 4 yılda herhangi bir kupa kazanamasa da yine de yaptığı asistlerle akıllarda kalmayı başarmıştır. 2012 yılının Temmuz ayında Real Madrid ile görüşen Hırvat yıldız Tottenham’ın yaklaşık 40 milyon’luk bonservis bedeli karşılığında sattığı İspanyol kulübüne 5 yıllığına imza atmıştır.

Real Madrid gibi büyük bir takıma transfer olan Modric, ilk yıllarında Mesut Özil’den formayı kapmaya uğraşsa da Jose Mourinho, tarafından ağırlıklı olarak yedek soyundurulmuştur. 2013 yılının yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Mesut Özil’in 50 milyon karşılığında Arsenal’e gönderilmesinin ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Modric, bunu iyi değerlendirmiş ve kulübün vazgeçilmez futbolcularından birisi olmuştur. Premier Lig’den La Liga’ya transfer olan Modric, yine ulusal lig şampiyonluğuna hasret kalsa da 2014 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Bu Modric’in aynı zamanda kazandığı en büyük kupa olmuştur. Halen Real Madrid forması giyen Luca Modric, çıktığı 83 La Liga maçında toplam 5 kez gol sevinci yaşamıştır.

Real Madrid’in yanı sıra aynı zamanda da Hırvat milli takımının da önemli bir parçası olan Modric, milli forma altında toplam 84 kez mücadele vermiş ve rakip fileleri 10 kez havalandırmıştır. 2006 ve 2014 FIFA Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın kadrosunda yer alan yıldız futbolcu aynı zamanda da UEFA Euro 2008 ve 2012’de de yer almıştır. Ayrıca Modric 2008’de Turnuva Karması’na da girmeyi başarmıştır.