Avrupa’da yaşayan gurbetçiler dikkat: O aileye binlerce euro para cezası kesildi

Tilburg'da sosyal yardım alan çiftin Ankara'da yıllardır ev sahibi olduğu tespit edilmesinden sonra Tilburg belediyesi, çiftin 2009 yılından itibaren toplam 133.411.03 Euro tutarında aldıkları sosyal yardım ödemelerini geri istedi. Çift bunun üzerine mahkemeye başvurdu.

15 Temmuz 2017'de belediye, çiftin Türkiye'de toplam 170.000 Euro değerinde bir arsası olan bir eve sahip olduklarına dair isimsiz bir ihbar almalarının üzerine belediye harekete geçti.

Konu hakkında dinlenen çift evleri olduklarını ancak bu evin kullanılmadığı ve mülkü yaklaşık 40 sene önce aldıklarının bilgisini verdiler.

Çift bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediği için, belediye 2009 yılından itibaren verilen yaklaşık 133.411,03 euro tutarındaki sosyal yardımların geri ödenmesini talep etti.

Hakime göre, sosyal yardım aldıkları dönemde çiftin Türkiye'de bir ev sahibi olması bu kararın verilmesi için yeterli delil olarak görülüyor.

Mahkeme sonucunda, çiftin parayı geri ödemesi gerektiği kararına varıldı.