Avrupa'da uçaklar havada kaldı!

Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.

Belçika’da hava kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar durdu.

Ülkede yaklaşık 2 saattir uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.

Yapılan açıklamada, uçuş verilerinin yüklenmesiyle ilgili bir sorun olduğu ifade edildi.