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Avrupa'da uçaklar havada kaldı!

Belçika’nın hava trafik kontrol merkezinde meydana gelen arıza sebebiyle uçakların 2 saattir inişine ve kalkışına izin verilmiyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:26
Avrupa'da uçaklar havada kaldı!

Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.

Belçika’da hava kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar durdu.

Ülkede yaklaşık 2 saattir uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.

Yapılan açıklamada, uçuş verilerinin yüklenmesiyle ilgili bir sorun olduğu ifade edildi. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 21:26
  1. belçika

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