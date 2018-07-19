Avrupa'da uçaklar havada kaldı!
Belçika’nın hava trafik kontrol merkezinde meydana gelen arıza sebebiyle uçakların 2 saattir inişine ve kalkışına izin verilmiyor.19 Temmuz 2018 Perşembe 21:26
Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.
Belçika’da hava kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar durdu.
Ülkede yaklaşık 2 saattir uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.
Yapılan açıklamada, uçuş verilerinin yüklenmesiyle ilgili bir sorun olduğu ifade edildi.
YORUM YAZ