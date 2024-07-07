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Avrupa Avrupa’da Türkofobi yeniden hortladı
Avrupa

Avrupa’da Türkofobi yeniden hortladı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 10:00:00 -
Avrupa’da Türkofobi yeniden hortladı

Avrupa’da yükselen ırkçılık hareketleriyle ilgili araştırmalar, ‘Türkofobi’ hastalığının nüksettiğini ortaya koyuyor. Araştırmalara göre, Avrupa genelinde Türkler ve Müslümanlara yönelik her yıl 50 bin civarında saldırı yaşanıyor

Batı'nın tarihi kodlarında öteden beri var olan Türk düşmanlığı, son yıllarda yükselen ırkçılık hareketleriyle birlikte yeniden hortladı. Özellikle son 10 yılda Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik saldırılarda büyük bir artış yaşanıyor. İstatistikler, Avrupa genelinde, artan ırkçılığın bir numara hedefinin Türkler olduğunu ortaya koyuyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından son 10 yılın farklı tarihlerinde hazırlanan araştırmalar, Avrupa'da Türkofobi'nin varlığını gözler önüne seriyor. Avrupa genelinde, Türkler ve Müslümanlar yılda 50 bin civarında saldırıya maruz kalıyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) yayımladığı "2022 Cami Saldırıları" raporuna göre, 35 camiye saldırı düzenlendi. Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesindeki Brandeilig inisiyatifi tarafından hazırlanan raporda, Ocak 2014-Haziran 2021'da Almanya'da 768 cami saldırısı kaydedildi.

ALMANYA İLK SIRADA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB), 2020'de yurtdışındaki Türk vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerini ele alan bir raporunda da çarpıcı veriler mevcut. Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarında, 2020'de 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 389 nefret suçu işlendi. Bunlardan ilk sırada, önceki yıl olduğu gibi 205 saldırıyla Almanya yer aldı. Kayıtlara göre en çok nefret suçu işlenen ülkeler arasında ilk 3'te Almanya'nın ardından, 40 vakayla Fransa ve 37 vakayla Avusturya bulunuyor. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarını 2020'de hedef alan nefret saikli saldırıların motivasyonlarına yer verilen raporda 192 İslam düşmanlığı, 162 ırkçılık, 14 PKK terörü, 13 Ermeni ırkçılığı, 6 DEAŞ ve 2 DHKPC motivasyonlu saldırının düzenlendiği belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Avrupa'da 2022'de 15 defa Kuran-ı Kerim yakılırken Dışişleri Bakanlığı, 2023'te Batı Avrupa'da Kuran-ı Kerim'e karşı 507 saldırı yapıldığını tespit etti.

 KUTSALLARA SALDIRIYORLAR

Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılarda 447 ile Danimarka, Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Avrupa'daki camilere 2022'de 34 saldırı düzenlenirken, 2023'te bu sayı 68 oldu. Almanya, 52 saldırı ile Avrupa'da camilere en fazla saldırı yapılan ülke oldu.

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