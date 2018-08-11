Avrupa'da Türk okulları açılıyor: Dilini ve dinini unutma!

Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB), Avrupa'nın üç ülkesinde "Anadolu Haftasonu Okulları Destek Programı"nın uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kurulan eğitim merkezlerinin amacı Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerin "dilini ve dinini unutmasının" önüne geçmek.

Türkiye, Hollanda'nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesinde "vatandaşlarının dilini ve dinini unutmaması için" haftasonu okulları kuruyor.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB), Hollanda Televizyon'na (NOS) yaptığı açıklamaya göre, "Anadolu Haftasonu Okulları Destek Programı", Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika'da hayata geçiriliyor.

Türkiye kökenli ailelerin çocuklarına haftada beş saat bu okullarda ders verilecek. Bunun iki saatini Türkçe dersleri, üç saatlik bölümünü de tarih, din, sanat ve sosyal çalışmalar oluşturacak.

"Yurt dışında yaşayan genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi" hedefleyen proje, Türk devleti tarafından finanse edilecek.

Finansman, okulların eğitim verdiği grup sayısına göre belli olacak. Bir gruba sahip okullara 7 biner euro, iki gruba sahip okullara 11 biner euro, üç gruba sahip okullara da 15 biner euro finansal destek verilecek.

Okullardaki sınıflar en az 15, en fazla 25 öğrenciden oluşacak. Eğitim süresi 32 ile 40 hafta arasında değişecek.

Çocuklar 6 - 9 yaş, 10 - 13 yaş ve 14 - 17 yaş olmak üzere üç ayrı grupta eğitim görecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Mayıs'ta Avrupalı Türklerin kendi dilleri ve dinlerini korumak zorunda olduklarını belirterek, aksi takdirde bunların kaybolacağı uyarısında bulunmuştu.

YTB'nin haftasonu okullarını bu uyarı doğrultusunda hayata geçirdiği belirtiliyor.

HOLLANDA 2004'TE SÜBVANSİYONU KALDIRILDI

Hollanda, 2004 yılında "uyuma zarar verdiği gerekçesiyle" Türkçe derslerine verilen sübvansiyonu kaldırmıştı.

Eski YTB üyesi ve Milli Görüş yöneticisi Yusuf Altuntaş'a göre, Türkçe dersi olumlu bir girişim. Türkçe'nin kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Altuntaş, bunun öğrenilmesinin yasalarla engellenemeyeceğini söyledi.

Ancak Altuntaş'a göre din eğitimine gerek yok. Çünkü camiler ve İslam okulları aracılığıyla dini eğitim yeterince veriliyor.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB) Başkanı Mustafa Ayrancı ise, proje konusunda kaygılı.

Haftasonu okullarının uyum politikalarına zarar vereceğini savunan Ayrancı, Hollanda hükümetine, "çocuklarımızın Ankara'nın elinde oyuncak edilmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

Hollanda hükümetine göre ise, bütün ülkeler yurtdışındaki vatandaşlarına kültür ve dil eğitimi sağlama özgürlüğüne sahip.

Ancak hükümet, derslerin içeriğinin uyuma zarar veren ya da anti demokratik görüşleri teşvik eder boyutta olması durumunda buna müdahale edileceğini açıkladı.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, Twitter üzerinden, "Hollanda'da Türk okullarına hayır" mesajı paylaştı.