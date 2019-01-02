Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda ölü var

Danimarka'da bir köprü üzerinde tren kazası meydana geldiği bildirildi. Danimarka polisi kazada çok sayıda ölü olduğunu duyurdu.

Köprü trafiğe kapatıldı

Danimarka'da bulunan Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprü üzerinde meydana gelen kaza sonrasında bölge trafiğe kapatıldı.