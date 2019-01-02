Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda ölü var
Danimarka'da Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprüde yaşanan tren kazasında,çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi geldi.02 Ocak 2019 Çarşamba 12:17
Danimarka'da bir köprü üzerinde tren kazası meydana geldiği bildirildi. Danimarka polisi kazada çok sayıda ölü olduğunu duyurdu.
Köprü trafiğe kapatıldı
Danimarka'da bulunan Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprü üzerinde meydana gelen kaza sonrasında bölge trafiğe kapatıldı.
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