  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu

Gergerlioğlu'ndan mesaj var: Kendisi çıplak aranmamış ama belgesinde ulaşmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Nevşehir ve Niğdeli patates üreticilerini sevindirdi

Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!

Rusya'dan ABD'ye Ukrayna çağrısı

Gökçek'ten tepki: Erkekçe söylesene

İP'li isim Suriyeli kadınları hedef aldı, Akşener hala sessiz! İstanbul Sözleşmesi'ni bırak, partine bak!

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

Galatasaray kazanmayı unuttu! Zirve yarışında yara aldı

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hala 50 bin'in üzerinde seyrediyor!
Avrupa Avrupa’da PKK Türklere saldırıyor! Terör sevici AB ülkeleri sadece izliyor
Avrupa

Avrupa’da PKK Türklere saldırıyor! Terör sevici AB ülkeleri sadece izliyor

Vahşi terör örgütü, Avrupa kentlerinde bir haftada dördüncü saldırısını düzenledi. Türk derneğine saldıran PKK’lılar, iki vatandaşımızı yaraladı. Polis, saldırıya seyirci kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 08:37:00 -
Avrupa’da PKK Türklere saldırıyor! Terör sevici AB ülkeleri sadece izliyor

Vahşi terör örgütü, Avrupa kentlerinde bir haftada dördüncü saldırısını düzenledi. Türk derneğine saldıran PKK'lılar, iki vatandaşımızı yaraladı. Polis, saldırıya seyirci kaldı

Molotof kokteyli attılar

SALDIRIYA uğrayan Lokman Uçan (48), "Bir anda geldiler. Hazırlıklıymışlar. İçeriye molotof kokteyli ve sis bombası attılar. Molotof kokteyli tutuşmadı. 'Ne yapıyorsunuz' derken biri kafama kalasla vurdu. Kafam yarıldı. Hastaneye kaldırıldım" dedi. Erdal Boyacı (55) ise "Önce birkaç kişi gelip etrafı kolaçan etti. Sonra kalabalık oldular. Derneğin camlarını indirdiler. Engel olurken saldırdılar" dedi.

Kayıtlarda yüzleri net görülüyor

MARİGNANE Türk Kültür Merkezi Başkanı Mutlu Sonkur, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Sonkur, ellerinde video kayıtları olduğunu, saldırganların bir kısmının yüzünün net olarak belli olduğunu da söyledi ve "Görüntüleri polise verdik. Yakalanmalarını bekliyoruz" dedi. Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Operasyon sonrası iyice azdılar

FRANSIZ birimlerinin, PKK'ya yönelik 23 Mart günü Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan 7 PKK'lı tutuklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

57'inci Hükümet'in son döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker’den bomba gibi bir açıklama gel..
Rusya'dan ABD'ye Ukrayna çağrısı
Dünya

Rusya'dan ABD'ye Ukrayna çağrısı

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim hızla artarken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’ye Ukrayna’yı zapt etme çağrısında b..
Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu
Gündem

Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

Son olarak vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyen, Gezi destekçisi Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasında geçen tartışmada, binlerce liralık ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay