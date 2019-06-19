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Avrupa'da PKK operasyonu

Europol destekli Avrupa çapında gerçekleştirilen operasyon sonucu Belçika'da 2 terör örgütü üyesi tutuklandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
Avrupa'da PKK operasyonu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 terör örgütü üyesi tutuklandı.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında Belçika'da 2 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Bu çerçevede terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin terör örgütü PKK ve Halk Savunma Güçleri (HPG) üyeleri oldukları kaydedildi.

PKK, 2002'den beri Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
  1. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol)
  2. Belçika
  3. Eurojust
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  5. Hollanda
  6. operasyon
  7. PKK
  8. terör örgütü HPG

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