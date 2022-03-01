Avrupa'da ortalama yaş 44'e yükseldi! Türkiye'de ise...

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'ye bağlı ülkelerdeki 2021 yılında yaş ortalamalarına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre AB nüfusunun ortalama yaşı 1 Ocak 2021'de, 2020 yılına kıyasla, 0.2 yıl daha artarak 44,1'e ulaştı.

AB Üye Devletleri genelinde ortalama yaşı yüksek olan ülke 47.6 ile İtalya oldu. İtalya'yı 45.9 ile Almanya ve 45.8 ile Portekiz takip etti.

Ortalama yaşı 40'ın altında olan ülkeler ise 38 yaş ile Kıbrıs, 38.5 ile İrlanda ve 39.6 ile Lüksemburg oldu.

2011 ve 2021 arasında yılları arasında tüm AB üye devletlerinde ortalama yaş arttı. Ancak Malta'da 2011 ve 2021 yılları arasında ortanca yaşta herhangi bir değişiklik olmadı.

Türkiye'de ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılında 32.7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33.1'e çıktı.