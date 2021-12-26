Avrupa'da omicron paniği

İtalya’da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında 3 gündür rekor artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 54 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 622 bin 431'e ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, son 24 saatte 144 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 136 bin 530’a ulaştığını aktardı.

İtalya’da bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, geçtiğimiz cuma günü 44 bin 595, dün ise 50 bin 599 yeni vaka tespit edilmişti.

Fransa

Fransa'da korona virüs salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 bin 611 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 88 bin 371'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte 84 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 122 bin 546'a yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 3 bin 282'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 162 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.