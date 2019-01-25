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İtalya'dan Almanya ve Fransa’ya tepki: "Bizimle alay ediyorlar!"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya ve Fransa’ya 'kendileriyle alay ettiklerini belirterek' sert tepki gösterdi.

25 Ocak 2019 Cuma 10:40
İtalya'dan Almanya ve Fransa’ya tepki: "Bizimle alay ediyorlar!"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle itham etti.

Ülkesinin Corriere della Sera gazetesine göre; İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği’ndeki ortakları Almanya ve Fransa’ya çok sert çıktı.

"Bizimle alay ediyorlar"

Bu iki ülkenin, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kalıcı koltuğa sahip olması için, kendi aralarında anlaştıklarını söyleyen Conte, “Yalnızca kendi ulusal çıkarlarını düşünüyorlar. Sessizce oturarak, diğerleri tarafından alınan kararların altına imza atacağımızı kesinlikle düşünüyor olamazlar” dedi. Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle itham etti.

Salı günü Şansölye Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir anlaşma imzalayarak, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kalıcı koltuğa sahip olmasına öncelik vereceklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:40
  1. Giuseppe Conte
  2. İtalya
  3. Almanya
  4. Fransa

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş50 dk önce
    sonunda italyanlar uyandı, avrupa birliği rüyasındakilere iyi uykular.

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