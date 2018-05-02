Avrupa'da kritik gelişme! Örgüt kendini feshetti

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için çalışan ayrılıkçı "Bask Yurdu ve Özgürlük" (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.

Birçok terör eylemi gerçekleştiren örgüt 1959'da kurulmuştu. ETA ile 2011 yılında ateşkes imzalanmış, örgütte geçen sene silah bırakmıştı. Örgüt yaklaşık 10 gün öncede, bugüne kadar masum insanlara verdiği zararlardan dolayı özür dilemişti.