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Avrupa Avrupa'da korkutan uyarı! Dördüncü dalga geliyor
Avrupa

Avrupa'da korkutan uyarı! Dördüncü dalga geliyor

İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgında yeni vakaların yükselişe geçtiğini belirterek, dördüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:09:00 - 2021-03-17 15:41:01
Avrupa'da korkutan uyarı! Dördüncü dalga geliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan 4'üncü dalga uyarısı geldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, ülkede koronavirüs salgınının 4’üncü dalgasının mümkün olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simon, “İspanya’da salgında 4’üncü dalganın gerçekleşmesi mümkün. İspanya’daki aşılanma kampanyasının göstereceği ilerleme olası bir 4’üncü dalganın meydana gelmesini önlemede kritik bir rol alacak” denildi.

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