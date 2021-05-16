Avrupa’da İsrail’e lanet yağdı

İngiltere, Belçika, Almanya, İsviçre ve Sırbistan başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

“Filistin’e ve Gazze’ye özgürlük”, “İsrail’e boykot”, “Mescid-i Aksa onurumuzdur” sloganlarının atıldığı gösterilerde, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajları gönderildi. Protestocular uluslararası topluma Filistin halkına destek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İngiltere

İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce protestocu, Hyde Park’ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Saldırıların durdurulmasını, Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükûmetten de İsrail’e verdiği desteği kesmesini istedi. Protestoya İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

Belçika

Belçika’nın başkenti Brüksel’de de İsrail’in Filistinlilere saldırılarını kınamak ve Filistin ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

İsrail’in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin’e destek vermek için ve Nekbe’nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı’nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı.

“Filistin’e ve Gazze’ye özgürlük” sloganlarının atıldığı gösteride İsrail’in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmaları kınandı.

Hollanda

Hollanda’nın Lahey kentinde farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkiye kökenliler ve Hollandalılar da katıldı.

Gösteride “Ben soykırıma, kolonyalizme ve Siyonizm’e karşı bir Yahudi’yim” dövizi taşıyan Yahudi asıllı öğrenci August Zeidman, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sesinin duyulması gerektiğini belirterek, “Filistinlilerin kendi toplumuyla ilgili kendi kararlarını vermesine izin vermeliyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, özgürlüğe sahip olmalılar.” dedi.

Almanya

Almanya‘nın başkenti Berlin’de, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Birçok Filistin derneğinin çağrısıyla, İsrail’in Doğu Kudüs’e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Hermannplatz Meydanı’nda toplandı.

Polis, yürüyüşe geçen göstericileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle durdurdu. Uyarılara rağmen Enfeksiyon Yasası’na aykırı davrandıklarını gerekçe gösteren polis, gruptaki birçok kişiyi gözaltına aldı.

Kalabalığı dağıtmak amacıyla zaman zaman biber gazı kullanan polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşandı. Köln kentinde de çeşitli Filistinli derneklerin çağrısıyla Heumarkt Meydanı’nda düzenlenen protestoya 1000’den fazla kişi katıldı. Göstericilerin arasında Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda Türkıye kökenli, Alman ve diğer milletlerden kişiler de yer aldı.

Avusturya

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 noktada düzenlenmesi planlanan Filistin ile dayanışma gösterileri, polis tarafından yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi. Başkentin iki noktasında küçük gruplar halinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrağının yanı sıra, “Özgür Filistin”, “Şeyh Cerrah’ı koru”, “Irkçılığa karşı birlik” yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, başkentte bugün 40’a yakın gösteri başvurusunda bulunulduğunu, aralarında İsrail yanlısı eylem de dahil birçoğuna izin verilirken, Filistin ile dayanışma mitinglerinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Özellikle İsrail yanlısı göstericilerin toplandığı Avusturya Devlet Operası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kurduğu bariyerlerle bu bölgeye Filistin destekçilerini yaklaştırmadı.

Filistin’i destekleyen grubu abluka altına alan polis, çok sayıda protestocuya yasa dışı eylem yaptığı gerekçesiyle işlem yaptı. Bir kişi de gözaltına alındı.

İsviçre

İsrail’in Mescid-i Aksa’da, Doğu Kudüs’te ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre’nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Protestoya, Cenevre’de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı. Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, yaptığı açıklamada, İsrail’i “Apartheid” devlet olarak tanımlayarak, “Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım.” dedi.

Mackay, İsrail’in Filistin halkına karşı “soykırım” ve “etnik temizlik” yaptığını vurgulayarak, İsrail’in Gazze’de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü söyledi. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

İsveç

İsveç’in başkenti Stockholm‘de sosyal medya üzerinden örgütlenen göstericiler, Filistin’in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler, daha sonra İsrail’in Stockholm Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

İsrail Büyükelçiliği önünde bir kişinin, “İsrail” şeklinde tezahürat yapması üzerine kısa bir kargaşa yaşandı. Polis, İsrail lehine slogan atan kişiyi gözaltına alarak kargaşanın büyümesini önledi.

Sırbistan

Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar’da toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Sancak Demokratik Partisi tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar, uluslararası kurumlara İsrail’in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

Yunanistan

Yunanistan’ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Doğu Kudüs’e ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki amacıyla toplanan çeşitli gruplar, İsrail’in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin derhal son bulması çağrısı yapan göstericiler, “Filistin’e özgürlük” sloganları attı. Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, emniyet güçleri protestocu kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıttı. Diğer yandan Selanik kentinde de bir grup, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İtalya

İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’deki saldırılarına karşı Filistin’e destek vermek için ve Nekbe’nin 73. yılı dolayısıyla İtalya’nın başkenti Roma’da yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi. Çeşitli milletlerden kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı. Öte yandan, İrlanda ve Polonya’da da İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.