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Avrupa'da ırkçılık yayılıyor! İşten çıkarıldı çünkü...

İtalya'nın orta bölgesindeki Ancona kentinde yer alan Senigallia kasabasında bir bakımevi, Fatima Sy isimli Senegalli kadın çalışanı, deneme süresinin ardından "bakımevinde kalanların siyahi olmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle" işten çıkardı.

04 Mayıs 2018 Cuma 23:18
Avrupa'da ırkçılık yayılıyor! İşten çıkarıldı çünkü...

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bakımevi, Senegalli kadın çalışana deneme süresinin ardından "bakımevinde kalanların siyahi olmasından duyduğu rahatsızlığı" gerekçe göstererek düzenli iş vermeyi reddetti.

Bakımevi, deneme süresinden sonra işine son verilen çalışan olayına ilişkin "ırkçılık yapılmadığını ve birçok yabancı çalışanları bulunduğunu" savunurken, Senigallia Belediye Başkanı Maurizio Mangialardi ise olayın "talihsiz bir yanlış anlaşılma" olduğunu söyledi.

2 çocuk annesi olan ve 15 yıldır bu kasabada yaşayan 40 yaşındaki Sy ise "Sadece çocuklarımı görebilmeme yetecek kadar ekonomik özgürlüğüm olması için çalışmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Fatima Sy, bazı bölge sakinlerinin kendisine "siyahi olduğun için senden hoşlanmıyoruz" dediğini de aktardı.

FLORANSA'DAN İŞ TEKLİFİ ALDI

Olayın duyulmasının ardından Sy, Floransa'da bir yaşlı bakımevinden iş teklifi aldı.

Bakımevinin sahibi ve aynı zamanda eski belediye meclisi üyesi olan Massimo Mattei, "ırkçılığa hayır demek için, Floransa'ya gelmeyi düşünürse Sy ile çalışmaktan mutluluk duyacağını" kaydetti.

Mattei, bu tür ırkçı hadiselerin kendisini çok öfkelendirdiğini ve "midesini bulandırdığını" dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 23:18
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