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Avrupa'da ırkçılık tartışmaları büyüyor

Nijerya asıllı İtalyan milli sporcu Daisy Osakue'ye, Torino'da yapılan yumurtalı saldırı ülkede ırkçılık tartışmalarını başlattı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:08
Avrupa'da ırkçılık tartışmaları büyüyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan milli disk atıcı Osakue, Torino yakınlarında Moncalieri'de gece saatlerinde "siyahi olduğu için saldırıya uğradığını" ileri sürdü.

Faillerin olayı bilinçli bir şekilde yaptıklarını savunan Osakue, "Bana Daisy olduğum için vurmak istemediler, bana genç bir siyahi kadın olduğum için vurmak istediler." ifadesini kullandı.

Daha önce de ırkçı saldırıların hedefi olduğunu belirten Osakue, ancak bu saldırıların sözlü aşamada kaldığını vurguladı. Osakue, "Sözlerden eyleme geçiliyorsa bu bir duvarın daha yıkıldığı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

6-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılamama riskine ilişkin ise milli sporcu, gözünde sadece abrazyon (çizik, sıyrılma) olduğunu, birkaç gün dinlenme ve tedaviyle iyileşmesi gerektiğini kaydetti.

"HÜKÜMETİN SIĞ GÖRÜŞÜNÜ KINIYORUZ"

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD), İtalya'da özellikle son aylarda artan ırkçı saldırıları hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ve politikasına bağlıyor.

Göçmenlere yönelik şiddet olaylarındaki artışın son derece ciddi bir risk oluşturduğunun altını çizen PD'nin lideri Maurizio Martina, şunları kaydetti: 

"Sorun şu ki ortada farkına varmamız ve savaşmamız gereken endişe verici boyutta bir ırkçılık sarmalı var. Bu problemi farketmeyen bir hükümet, bu sarmalın suç ortağı haline gelir. (Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı) Matteo Salvini ve (Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı) Luigi Di Maio hükümetinin sığ görüşlülüğü ile bu sorunu inkar eden yorumlar yapan herkesi kınıyoruz."

Martina, ayrıca eylül ayında "ırkçı nefret iklimine karşı" büyük bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

SALVİNİ'DEN MUHALEFET KESİME YANIT

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise muhalefetin "İtalya'nın ırkçılık krizinin ortasında olduğu" şeklindeki eleştirilerini "saçmalık" olarak niteledi.

PD'nin açıklamalarının sorulması üzerine, "Saçmalıklardan bahsetmeyelim." diyen Salvini, son üç günde polisin 95 göçmeni tutukladığını, 414'ünün ise savcılığa sevk edildiğini bildirdi.

Salvini, "Son yıllarda solcular tarafından izin verilen toplu göç, hiçbir işe yaramadı. Bu yüzden de ben insan kaçakçılarını ve yasa dışı göçmenleri durdurmak için çalışıyorum." diye konuştu.

Nijerya asıllı İtalyan sporcu Osakue'ye yönelik saldırıyı da kınadığını dile getiren Salvini, en kısa zamanda Osakue ile bir araya gelmek ve onun yarışmalara katıldığını görmek istediğini belirtti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Torino'da doğan ve 23 yaş altı kadınlar disk atmada İtalya rekorunu elinde bulunduran Daisy Osakue, gece saatlerinde saldırıya uğramıştı. Yoldan geçen bir arabadan, 22 yaşındaki Osakue'nin yüzüne yumurta fırlatılmıştı. Göz hastanesine kaldırılan Osakue'nin korneasından yaralandığı kaydedilmişti. 

Jandarma kaynakları ise olayın ırkçı saikle yapıldığını düşünmediklerini, son birkaç gündür aynı marka ve model arabadan yoldan geçenlere yumurta atıldığıyla ilgili başka şikayetlerin de olduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:08
  1. İtalya
  2. Matteo Salvini
  3. Torino
  4. Osakue

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