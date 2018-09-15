İran'daki Fransa'daki büyükelçiliğine saldırı

İran, Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen bir grup eylemcinin büyükelçilik binasına saldırdığını açıkladı.

İran devlet televizyonu söz konusu saldırıyı bugün, "Paris'teki büyükelçilik önünde toplanan ayrılıkçı terör örgütü Komele (Kürdistan Devrimci ve Emekçi Topluluk Partisi) üyesi 15 kişilik bir grup dün akşam elçilik binasına saldırdı" ifadeleriyle duyurdu.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Büyükelçiliğin camlarını kıran ve duvarlara sprey boyalarla yazılar yazan eylemcilerin binaya hasar verdikleri kaydedildi.

İran televizyonu, Fransa polisinin gösteriler hakkında daha önceden bilgi sahibi olmasına rağmen bölgede güvenlik önlemi almadığına dikkati çekti.

İran'da 8 Eylül'de ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Komele üyesi 3 kişi idam edilmişti. Aynı gün İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil'deki kampı Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle vurulmuştu. Saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.