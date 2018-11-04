Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini böyle Müslüman yaptı!
Yazar Ahmet Bulut, Belçika’da Müslüman bir Türk çocuğunun ‘Ben sahabe olacağım’ sözüyle öğretmenini Müslüman yapmasını anlattığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.04 Kasım 2018 Pazar 14:38
Namaz Gönüllüleri Platformu kurucusu yazar Ahmet Bulut’un katıldığı bir televizyon programında anlattığı yaşanmış bir hikaye sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"Sahabe olacağım"
Belçika’da yaşayan Müslüman bir Türk ailenin çocuğu, öğretmeninin “ne olacaksın yavrum?” sorusuna “sahabe olacağım öğretmenim!” diye cevap vererek öğretmenin İslam’a geçmesine vesile olmuş.
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