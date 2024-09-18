Avrupa'da iklim krizi uyarısı

"İklim çöküşünün küresel gerçekliği Avrupalıların günlük yaşamlarına taşındı. Bugün tanık olduğumuz acil durumlar gibi acil durumlarla başa çıkmak için hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde afetlere hazırlık ve müdahale çabalarımızı hep birlikte artırmamız hayati önem taşıyor. Çünkü yanılmayın, bu trajedi bir anormallik değil. Bu, ortak geleceğimiz için hızla norm haline geliyor.” İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Janez Lenarcic, iklim krizi konusunda böyle uyardı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın orta ve doğu kesimleri sel ile mücadele ederken, Portekiz onlarca farklı noktada çıkan yangınları söndürmek için çabalıyordu.

Avrupa Parlamentosu, iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olaylarını bir kez gündeme aldı. Oturumda konuşan Lenarcic, yaşananlara karşı Avrupa'nın savunmasız olduğunu dile getirdi.

İklim krizi sonucu oluşan aşırı hava olaylarına hazırlığın artırılması gerektiğini vurguladı. "Avrupa, küresel olarak en hızlı ısınan kıtadır ve bugün tartıştığımız gibi aşırı hava olaylarına karşı özellikle savunmasızdır. Daha güvenli bir geçmişe geri dönmememiz mümkün değildir. Bir yıl ara veremeyiz ve mevcut hazırlık seviyelerinin Avrupa vatandaşlarını bu yeni, daha yüksek tehdit seviyesinden korumasını bekleyemeyiz.”